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        Konya'da asmadan düşen yaşlı adam öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:27
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        Konya'da asmadan düşen yaşlı adam öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde yaprak toplamak için çıktığı asmadan düşen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaraşlı Mahallesi'nde evinin önündeki asmaya merdivenle çıkan 70 yaşındaki Şıho Yıldız, dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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