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        Oğlunun 25 yıl sonra "şehit" sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti

        SAVAŞ GÜLER - Ağrı'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden oğlu 25 yıl sonra "şehit" sayılan kadın, yaşadığı gururu yemek ikram ederek mahalleliyle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:29
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        Oğlunun 25 yıl sonra "şehit" sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti
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        SAVAŞ GÜLER - Ağrı'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden oğlu 25 yıl sonra "şehit" sayılan kadın, yaşadığı gururu yemek ikram ederek mahalleliyle paylaştı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1999'da vefat ettikten sonra, Çumra ilçesinde defnedilen tankçı er Ferit Vurucu'nun şehit olarak görülmediğini tespit etti.

        Vurucu'nun Dinek Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki annesi Leyla Vurucu ile irtibata geçen görevliler, gerekli bilgilerin alınmasının ardından resmi makamlarla irtibata geçti.

        İlgili makamlarla yapılan resmi yazışmaların ardından, Ferit Vurucu, 25 yıl sonra "şehit" sayıldı.

        - Şehit annesi olması teselli oldu

        Yıllar sonra oğlunun şehit olduğu haberiyle müjdelenen anne Leyla Vurucu, AA muhabirine, oğlunun nöbet tuttuğu sırada silah kazası nedeniyle vefat ettiğini bildiklerini söyledi.

        Evladının acısının yüreğinden ve aklından hiç çıkmadığını vurgulayan Vurucu, yıllar sonra yapılan incelemede oğlunun şehit sayıldığını, kendisine maaş bağlandığını kaydetti.

        Bazı işlemler için Konya'ya gittiğini anlatan Vurucu, "Yetkililer beni çağırdı, 'Senin oğlun şehit, sen şehit annesi oldun' dediler. Bu bana büyük bir teselli oldu." dedi.

        - "Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana"

        Vurucu, artık mutlu ve bir şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Oğlum şehit sayılınca bana yatırılan tazminat parasıyla mahalleliye yemek verdim. Herkesi çağırdım. Onun düğününü yapamamıştım, bu yemekle kendimi onun düğününü yapmış saydım. Oğlumun cenazesi, yine bir Kurban Bayramı'nın arefe günü kabre konulmuştu. Ben de bayram vesilesiyle yine herkesin köye toplanmasını bekleyip, yemek vermek için bugünü seçtim. Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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