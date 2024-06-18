Konya'da mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı İvriz Mahallesi'nde Hitit Kaya Anıtı mevkisinde dün, esnaf ile müşteriler arasında hesap ücreti yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.
Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
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