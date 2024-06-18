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        Konya'da mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:50
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        Konya'da mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı
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        Konya'nın Halkapınar ilçesinde mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı İvriz Mahallesi'nde Hitit Kaya Anıtı mevkisinde dün, esnaf ile müşteriler arasında hesap ücreti yüzünden tartışma çıktı.

        Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

        Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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