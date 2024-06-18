Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri, şüpheli Şahin P. ile kavgaya karıştığı öne sürülen Ali P, Hüseyin P, Nurettin P ve Ali P'yi gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında Şahin P. tüfekle ateş ederek Hüseyin K, Cengizhan K, Aydın K, M.Yaşar A. ve Ramazan A'yı yaraladı. Nazife K. ise yaşanan arbedede yaralandı.

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