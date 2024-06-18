Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla Fatma Ö.'nün yaşadığı eve ateş etti.

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