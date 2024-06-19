Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Nöroloji uzmanından yaklaşık 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı" müdahalesi

        SAVAŞ GÜLER - Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan "karotis stentleme" yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nöroloji uzmanından yaklaşık 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı" müdahalesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek amacıyla uygulanan "karotis stentleme" yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1500 hastayı tedavi etti.

        Özdemir, AA muhabirine, beyin damarı tıkanıklıklarının, inmeye sebep olan risk faktörlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Bu sorunun, dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Beyin damarı tıkanıklığı, erişkinlik döneminde engelli kalınması açısından birinci sırada olan önemli bir sağlık problemi. Hem hasta hem de yakınlarına önemli bir yük oluşturuyor. Ayını zamanda devletimize de önemli bir külfet." diye konuştu.

        Özdemir, gelişen tıbbi teknoloji ve tecrübeyle, kedilerine erken dönemde ulaşan hastaları, ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini dile getirdi.

        - Hasta, operasyondan sonraki gün taburcu oluyor

        Karotis stentleme, yani şah damarı stentlemesi adı verilen yöntemin, hastalar açısından çok konforlu olduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

        "Şah damarındaki darlık oluşan bölgeye bir balon yaptıktan sonra stent yerleştirerek tedavi ediyoruz. Herhangi bir problem olmadığı takdirde hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu yöntemle 1500 hastaya müdahale ettik. Bu sayı hem ülkemiz hem de dünya standartlarının üzerinde. Bu hastalardan yalnızca üçünü kaybettik. Onlar da damar açıldıktan sonra beyni bu durumu tolere edemeyen ve beyin kanaması yaşayan hastalarımızdı. Daha önce bu durumdaki hastalar, açık yöntemle ameliyat ediliyordu. Bu nedenle taburcu olma süreleri uzuyordu."

        - "Otobüse binip gideceğim"

        Şah damarı tıkanıklığı nedeniyle Erzurum'dan Konya Şehir Hastanesine tedavi olmaya gelen 75 yaşındaki Mehmet Şerifağrı ise operasyonun ardından hiçbir ağrısının olmadığını belirterek, "Yürüyerek buradan çıkıp, otobüse binip memleketime gideceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Konya'da mahalle arasındaki nostaljik kafe ziyaretçilerini maziye götürüyor
        Konya'da mahalle arasındaki nostaljik kafe ziyaretçilerini maziye götürüyor
        2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen baba: Onların geleceğinden endiş...
        2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen baba: Onların geleceğinden endiş...
        Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Balkonda oturan kadını tabancayla omzundan vurdular
        Balkonda oturan kadını tabancayla omzundan vurdular
        Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Konya'da mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına a...
        Konya'da mesire alanında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına a...