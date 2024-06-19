Konyalı kickbokscu dünya şampiyonu oldu

Macaristan'da gerçekleştirilen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu kick boksçu Sabriye Gür, dünya şampiyonu oldu.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Wako Kick-Boks Dünya Kupası'nda Sabriye Gür, "Full contack 70 kilogram" kategorisindeki birinciliğiyle dünya şampiyonu oldu.

Meram Belediyesporlu Emircan Abdullah Beserek de 67 kilogramda K-1 kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin açıklamasında, milli takımın tek altın madalyasını kazanma başarısı gösteren Sabriye Gür ile 6 bronzdan birini kazanan Emircan Abdullah Beserek'i tebrik etti.

Meram'a gurur yaşatan her iki sporcu ile antrenörlerini ve ailelerini de tebrik eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram Belediyespor Kulübümüz ilçemizin ve şehrimizin en değerli markalarından biri olduğunu artık iyiden iyiye tescillemiştir. İsmimiz ülke sınırlarını aştı. Dünya çapında bir kulüp olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bunun son örneğinde de kickboksçularımız Sabriye Gür ve Emircan Abdullah Beserek aldıkları madalyalarla gururumuz oldular. Özellikle Sabriye Gür kızımız, şampiyonada alınan tek altın madalyanın sahibi olarak milli gururumuz olmuş, adını altın harflerle spor tarihimize yazdırmıştır. Bizlere bu büyük gururu yaşatan her iki sporcumuzu da can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."