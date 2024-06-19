Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyalı kickbokscu dünya şampiyonu oldu

        Macaristan'da gerçekleştirilen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu kick boksçu Sabriye Gür, dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyalı kickbokscu dünya şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan'da gerçekleştirilen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu kick boksçu Sabriye Gür, dünya şampiyonu oldu.

        Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Wako Kick-Boks Dünya Kupası'nda Sabriye Gür, "Full contack 70 kilogram" kategorisindeki birinciliğiyle dünya şampiyonu oldu.

        Meram Belediyesporlu Emircan Abdullah Beserek de 67 kilogramda K-1 kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin açıklamasında, milli takımın tek altın madalyasını kazanma başarısı gösteren Sabriye Gür ile 6 bronzdan birini kazanan Emircan Abdullah Beserek'i tebrik etti.

        Meram'a gurur yaşatan her iki sporcu ile antrenörlerini ve ailelerini de tebrik eden Kavuş, şunları kaydetti:

        "Meram Belediyespor Kulübümüz ilçemizin ve şehrimizin en değerli markalarından biri olduğunu artık iyiden iyiye tescillemiştir. İsmimiz ülke sınırlarını aştı. Dünya çapında bir kulüp olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bunun son örneğinde de kickboksçularımız Sabriye Gür ve Emircan Abdullah Beserek aldıkları madalyalarla gururumuz oldular. Özellikle Sabriye Gür kızımız, şampiyonada alınan tek altın madalyanın sahibi olarak milli gururumuz olmuş, adını altın harflerle spor tarihimize yazdırmıştır. Bizlere bu büyük gururu yaşatan her iki sporcumuzu da can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Nöroloji uzmanından yaklaşık 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı"...
        Nöroloji uzmanından yaklaşık 6 yılda 1500 hastaya "şah damarı tıkanıklığı"...
        Konya'da mahalle arasındaki nostaljik kafe ziyaretçilerini maziye götürüyor
        Konya'da mahalle arasındaki nostaljik kafe ziyaretçilerini maziye götürüyor
        2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen baba: Onların geleceğinden endiş...
        2 çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen baba: Onların geleceğinden endiş...
        Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
        Balkonda oturan kadını tabancayla omzundan vurdular
        Balkonda oturan kadını tabancayla omzundan vurdular
        Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı