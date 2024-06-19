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        Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması yapıldı

        Hüyük'te, Burunsuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Geleneksel 3. Sıla Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:09
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        Hüyük'te Geleneksel 3. Sıla Buluşması yapıldı
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        Hüyük'te, Burunsuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Geleneksel 3. Sıla Buluşması gerçekleştirildi.

        Burunsuz ve İmrenler yaylaları olarak bilinen, çam ormanlarının içindeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte Hüyüklüler müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, piknik yaptı.

        Çocuklar için düzenlenen çuval yarışı ve sandalye kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

        Dernek Başkanı İbrahim Sağlık, burada gazecilere yaptığı açıklamada, "Kültürümüzü, örf, adet ve gelenek göreneklerimizi devam ettirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, yardıma ihtiyacı olanları tespit edip destek olmak ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına düzenlediğimiz bu buluşmada bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sadık Sefer ve dernek yönetim kurulu üyelerimize, sıla buluşmamıza katılıp bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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