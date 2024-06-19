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        Seydişehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:40
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        Seydişehir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kızılcalar Mahallesi 153393 Sokakt'a Ramazan B. idaresindeki 07 AIA 145 plakalı otomobil ile Enes A. idaresindeki 42 K 0489 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada her iki sürücü ile motosiklette bulunan C.Y.A. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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