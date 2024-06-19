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        Seydişehir'de buğday ekili alan yandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasadı beklenen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:17
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        Seydişehir'de buğday ekili alan yandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasadı beklenen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangında 2 dekar buğday ekili alanın yandığı öğrenildi.

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