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        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alındı

        Konya'da kavga ettiği arkadaşının üvey babasınca bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:21
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        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alındı
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        Konya'da kavga ettiği arkadaşının üvey babasınca bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

        İddiaya göre B.Ç'nin (15), merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta Süleyman A. (15) ile tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

        B.Ç'nin olayı anlatması üzerine adrese gelen üvey babası Sebahattin İ. (48), Süleyman A'yı bıçakladı.

        Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı Sebahattin İ, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Öte yandan taraflar arasındaki gerginlik nedeniyle polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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