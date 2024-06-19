Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alındı

İddiaya göre B.Ç'nin (15), merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta Süleyman A. (15) ile tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

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