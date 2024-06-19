Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alındı
Konya'da kavga ettiği arkadaşının üvey babasınca bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Konya'da kavga ettiği arkadaşının üvey babasınca bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre B.Ç'nin (15), merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta Süleyman A. (15) ile tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
B.Ç'nin olayı anlatması üzerine adrese gelen üvey babası Sebahattin İ. (48), Süleyman A'yı bıçakladı.
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Sebahattin İ, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Öte yandan taraflar arasındaki gerginlik nedeniyle polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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