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        Seydişehir'de ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:47
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        Seydişehir'de ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ketenli Mahallesi'nde Adıgüzel Sargısız'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesine ait Seydişehir İtfaiye Amirliği ekibleri sevk edildi.

        Yangına müdahle eden ekipler yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangında evde bulunan ve dumandan etkilen Adıgüzel Sargısız, eşi Sevim kızları Habibe ve Merve Sargısız ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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