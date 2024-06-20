Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da bir kadının, 8 yaşındayken balkondan düşmesi sonucu beyninde oluşan tümör, geçirdiği trafik kazasının ardından yapılan tetkiklerde fark edilince ameliyatla çıkarıldı.

Şubatta eşinin kullandığı otomobilden inerken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu başını kapıya çarpan 50 yaşındaki Gülsüm Yakışan, Konya'daki bir üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kafa travması şüphesiyle çeşitli tetkikler yapılan Yakışan'ın, kafatasında daha önce olduğu düşünülen tümör tespit edildi.

Konya'da özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Yakışan'ın, başarılı geçen ameliyatla tümörü alındı. - İlginç ve nadir bir vaka Prof. Dr. Kalkan, AA muhabirine, hastanın kazaya bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ancak beynin ön tarafında burun boşluğuna doğru uzanan yumurta büyüklüğünde bir kitle tespit edildiğini söyledi. Bu kitlenin kafatası kemiklerini eriterek burun boşluğuna doğru büyüdüğünü anlatan Kalkan, şu bilgileri verdi:

"Bu tip tümörler, genellikle iyi huylu olan ama zaman içinde kötü huyluya dönebilen kitlelerdir. Tümörü tek seansta tam olarak çıkarttık. Yapılan incelemelerde, kitlenin yara iyileşmesi sonrası ortaya çıkan bir doku türü olduğunu belirledik. Hastayla yapılan görüşmelerde çocukluk çağında balkondan düşme sonucu kafa travması geçirdiğini öğrendik. Kafa travmalarından sonra nadir de olsa bu tür durumlarla karşılaşılabiliniyor. Bu tümörün bir travma sonrası yavaş büyüyen bir granülasyon dokusu olduğunu görmüş olduk. Bu da ilginç bir vakadır. Çok nadir görülür. Tesadüfen yakalanması, yani geçirilmiş bir kafa travması sonucu çektirilen bir tomografi ve büyükçe bir tümörün görülmesi. Bir kafa travmasına maruz kalındığı zaman uzun dömen kontrollerinin yapılması gerekir."