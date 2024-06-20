Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Çocukken kurduğu ressam olma hayalini, kanseri yendikten sonra gerçekleştirdi

        HAVVA DEREAĞZI - Konya'da resim öğretmeni olmak isterken ailesinin okumasına izin vermeyerek evlendirdiği 71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra moral olması için akrabasının yazdırdığı kurs sayesinde ressamlık hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukken kurduğu ressam olma hayalini, kanseri yendikten sonra gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAVVA DEREAĞZI - Konya'da resim öğretmeni olmak isterken ailesinin okumasına izin vermeyerek evlendirdiği 71 yaşındaki Kamile Gürel, kanseri yendikten sonra moral olması için akrabasının yazdırdığı kurs sayesinde ressamlık hayalini gerçekleştirdi.

        Gürel, ilkokulu tamamladıktan sonra ailesinin eğitim hayatını sonlandırması yönündeki baskılarına karşı geldi. Öğretmeninden etkilenerek resim öğretmeni olmak isteyen, ortaokul ve lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite sınavında yüksek puan alan Gürel, ailesinin baskıları artınca eğitim hayatına ve çok sevdiği resme veda etmek zorunda kaldı.

        Kısa süre sonra ailesinin yönlendirmesiyle yaptığı evlilikten 2 çocuk sahibi olan Gürel, bir süre sonra eşinden boşandı.

        Çocuklarını evlendiren Gürel, 57 yaşında tükürük bezi kanserine yakalandı.

        Tedavinin yanı sıra çocukları, arkadaşları ve yakınlarının desteğiyle bir yıl sonra kanseri yenen Gürel, 59 yaşındayken, bir akrabasının kendisinden habersiz Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) resim kursuna kaydını yaptırmasıyla daha da moral buldu. Gürel, 64 yaşındayken burada ilk kişisel sergisini de açtı.

        - "Başladığım zaman resmin içinde kayboluyorum"

        Selçuklu Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde eğitimini sürdüren 71 yaşındaki Kamile Gürel, AA muhabirine, eğitim hayatında hep başarılı bir öğrenci olduğunu ancak o günün şartlarında hayallerini gerçekleştiremediğini söyledi.

        Kanseri yendikten sonra başladığı resim kursunun hayatında bambaşka bir sayfa açtığını vurgulayan Gürel, şöyle konuştu:

        "Hocamın da desteğiyle gerçekten resim yapabiliyorum, çok da zevk alıyorum. Hastalığı unuttum, bu süreçte sürekli resim yaptım. Şu anda da hem anneme bakıyorum hem de çok sevdiğim resmi devam ettiriyorum. Başladığım zaman resmin içinde kayboluyorum. Renklerle oynamak çok hoşuma gidiyor, yani kendimi kaybediyorum. Son bir yıldır sağ elim titremeye başladı ama yine de yapıyorum. Tatil olunca 'Kurs ne zaman açılacak?' diye arıyorum. Yaşım epeyce var ama gücüm yettiğince kursa gelmeyi, resim yapmayı düşünüyorum. Resim tutkumu, KOMEK'in sergi salonunda 48 resimle açtığım ilk kişisel sergimle taçlandırdım."

        Gürel, hayalleri gerçekleştirmek için yaşın öneminin olmadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Konya'da otomobiller çarpştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı
        Seydişehir'de ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
        Seydişehir'de ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
        Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alınd...
        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci bıçakla öldüren baba gözaltına alınd...