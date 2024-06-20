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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:58
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.

        Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki 34 HR 035 plakalı otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki 01 BJC 05 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

        Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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