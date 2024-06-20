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        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci öldüren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde, üvey oğlunun kavga ettiği genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:47
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        Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci öldüren şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde, üvey oğlunun kavga ettiği genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta, 18 Haziran'da üvey oğlu B.Ç'nin (15) kavga ettiği Süleyman A'yı (15) bıçakla öldüren Sebahattin İ'yi (48) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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