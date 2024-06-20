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        Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:01
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        Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Ereğli istikametine seyir halindeyke olan Abdullah Selman Ç. yönetimindeki 34 FCM 709 plakalı hafif ticari araç, Konya-Adana kara yolunun 20. kilometresinde şarampoldeki ağaçlara çarptı.

        Kazada, sürücü Abdullah Selman Ç. ile yolcular Salih Naci, Saliha ve Hatice İnci Ç. yaralandı.

        Sağlık ekipleri yaralıları Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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