Konya'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ereğli istikametine seyir halindeyke olan Abdullah Selman Ç. yönetimindeki 34 FCM 709 plakalı hafif ticari araç, Konya-Adana kara yolunun 20. kilometresinde şarampoldeki ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü Abdullah Selman Ç. ile yolcular Salih Naci, Saliha ve Hatice İnci Ç. yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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