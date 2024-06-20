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        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:05
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        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Çiçekler Mahallesi yolunda Ersin U. idaresindeki 42 PH 899 plakalı otomobil Bada köprüsünün yanında Şuayip A. yönetimindeki süt tankı bulunan 42 B 7441 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa Nur G. (13) ve Hira Nur G. (16) Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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