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        Akşehir'deki şenlikte bu yılın "Nasreddin Hoca"sı İlker Ayrık olacak

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek "65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nde, Nasreddin Hoca'yı sanatçı İlker Ayrık canlandıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:27
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        Akşehir'deki şenlikte bu yılın "Nasreddin Hoca"sı İlker Ayrık olacak
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek "65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği"nde, Nasreddin Hoca'yı sanatçı İlker Ayrık canlandıracak.

        Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, şenliklerin 5 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

        Etkinliklerin ilk gününde, vatandaşların tellal tarafından şenliğe çağrılacağını aktaran Köksal, "Nasreddin Hoca'nın şenliğe çağrılmasının ardından şenlik korteji yürüyüşü gerçekleştirilecek. Akşehir Çayı'nda yapılacak maya çalma töreninden sonra resmi açılış töreni olacak. Bu yıl temsili Nasreddin Hoca'yı tiyatro sanatçısı İlker Ayrık canlandıracak." diye konuştu.

        Köksal, şenlik kapsamında hem çocuklar hem de büyükler için konser, tiyatro gibi çeşitli sanat etkinliklerinin düzenleneceğini belirtti.

        Şenlikte yerli ve yabancı halk dansları gösterilerinin de sergileneceğini dile getiren Köksal, "Gazapizm, Volkan Konak, Aleyna Tilki, Ümit Besen ve Pamela konser verecek. 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde sergi ve sanat, Altın Eşek Ödülü, tiyatro, atölye çalışmaları, çocuk tiyatroları, resim çalıştayı, yerli ve yabancı halk dans gösterileri, söyleşi ve fotoğraf sergisi etkinlikleri yapılacak." dedi.

        Basın toplantısına, Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Kültür Müdürü Şule Doğancı ile Akşehirli oyuncu ve yönetmen Emre Çaltılı katıldı.

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