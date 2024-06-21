Konya'da buğday ekili 50 dekar tarla yandı

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da bölgeye gelerek arazi sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arazi sahibinin yeğeni Ayhan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tohumluk buğdayımız vardı, aşağı yukarı 50 dekar ve içinde sulama sistemimiz döşeliydi. 500 takım borumuz vardı, sulama sistemiyle beraber. Hepsi yandı gitti." ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Yenikuyu Mahallesi yakınında bulunan 130 dekarlık tarlada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.