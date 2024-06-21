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        UCLG Başkanı Altay, Tataristan'da İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkati çekti:

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan'da çeşitli ülkelerden temsilcilerin bulunduğu toplantıda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:51 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:51
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        UCLG Başkanı Altay, Tataristan'da İsrail'in Filistin'e saldırılarına dikkati çekti:
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        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan'da çeşitli ülkelerden temsilcilerin bulunduğu toplantıda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği Kuruluş Toplantısı'nda konuşan Altay, şehirlerin uluslararası sistemde üstlendiği rolü daha da güçlendirecek böyle bir programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Altay, şu değerlendirmede bulundu:

        "Aylardır katil İsrail yönetiminin, mazlum Filistin halkına uygulamış olduğu vahşet ve katliamlar, yüreğinde insanlık taşıyan herkesi derin bir üzüntüye sürüklemiştir. İsrail sadece yavruları, kadınları, masum insanları öldürmüyor. İnsan haklarını, ifade özgürlüğünü, vicdanı, merhameti de öldürüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri; 'Adalet ağaçları sulamaksa, zulüm dikene su vermektir.' buyurur. Bize düşen bu zulmü önlemek ve adaleti sağlamak için birlik olmak ve en güçlü şekilde bu katliamı durdurmak için gayret göstermektir. Ben bir kez daha; barış, özgürlük ve adaletin yanında olan herkesi, Filistin'de barışın tesis edilmesi için dayanışmaya davet ediyorum. Başta Gazze olmak üzere İsrail'in yıktığı bütün şehirlerin imar edilmesi ve yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin yaşam alanlarına döndürülmesi konusunda İsrail'e baskı yapmaya çağırıyorum."

        - "Birlikte çalışarak şehirlerimizin daha parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayabiliriz"

        Altay, dünyada küresel zorluklarla başa çıkmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliği, bu işbirliğini en üst düzeye çıkarmak, şehirlerimiz ve belediyelerimiz aracılığıyla somut projelere dönüştürmek için eşsiz bir fırsat. İklim değişikliği ile mücadele, savaşların sona erdirilmesi, barışın inşası, mülteci sorunu ve eşitsizliklerin önlenmesi başta olmak üzere sürdürdüğümüz tüm eylemlere katkı sağlayacak BRICS+ Şehirler ve Belediyeler Birliğinin kurulması gerçekten çok önemli bir girişim. Bu birliktelik, sadece bugünümüzü değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olacak. Birlikte çalışarak şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayabiliriz."

        Toplantıda BRICS+ Yerel Yönetimler Birliği Kurma Deklarasyonu da yayınlandı.

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