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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 02:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 02:06
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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti
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        Konya'da takla atan otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Konya-Adana kara yolunda Ereğli istikametine seyreden Abdurrahman K. (29) yönetimindeki 45 NY 981 plakalı otomobil, İsmil Mahallesi yakınlarında refüje çarparak takla attı.

        Kazada, araçta bulunan Kübra B. (3) ve Öykü B. (5) yaşamını yitirdi. Sürücü ile Selma K. (36), Melek K. (6) ve Büşra B. (24) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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