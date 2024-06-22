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        Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği yapıldı

        Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:12
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        Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği yapıldı
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        Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

        Sarayönü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Anadolu Meydanı'nda düzenlenen sinema etkinliğine çok sayıda kişi ilgi gösterdi.

        Nostaljik arabayla ilçe halkının davet edildiği etkinlikte, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in oynadığı kült filmler arasında gösterilen "Süt Kardeşler" izletildi.

        Keyifli gün geçirenler etkinlikten büyük memnuniyet duyduğu gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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