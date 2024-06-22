Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği yapıldı
Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
Sarayönü'nde açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
Sarayönü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Anadolu Meydanı'nda düzenlenen sinema etkinliğine çok sayıda kişi ilgi gösterdi.
Nostaljik arabayla ilçe halkının davet edildiği etkinlikte, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in oynadığı kült filmler arasında gösterilen "Süt Kardeşler" izletildi.
Keyifli gün geçirenler etkinlikten büyük memnuniyet duyduğu gözlendi.
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