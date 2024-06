Üç temalı park 10 yılda 2 buçuk milyon kişiyi ağırladı

ANIL KURU - Tarih öncesi dinozor, masal kahramanı maketleri ve Türk-İslam eserinin minyatürleriyle dikkati çeken 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 10 yılda yaklaşık 2 buçuk milyon kişiyi misafir etti.

Meram Belediyesi tarafından 19 Mart 2014'te hizmete açılan 80 Binde Devr-i Alem Parkı bire bir ölçekli sesli ve hareketli dinozorları, Türk-İslam dünyasına ait 225 eserin minyatürü ve masal kahramanları ile üç ana tema üzerine kuruldu.

İsmini 80 bin metrekare alana kurulu olmasından alan, her yaştan ziyaretçinin uzun süre vakit geçirebileceği park, Antalya çevre yoluna yakınlığı nedeniyle tüm yurttan konukları da ağırlıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, parkın birçok özelliğiyle eşine az rastlanan özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Parkın imkanlarıyla özellikle yaz dönemlerinde ailelerin vakit geçirmek, eğlenmek ve öğrenmek için tercih ettiği mekanların başında geldiğini ifade eden Kavuş, şunları söyledi:

"Meram ilçesinin Dutlu bölgesi, turizm bölgesi olması nedeniyle insanların çok uzun vakitler geçirebilecekleri bir alan. Etrafta parkımıza destek olabilecek farklı etkinliklerimiz de var. Her yıl ortalama 250 bin yerli ve yabancı misafiri ağırlayan parkımız 10. yılını tamamladı. Yazı, kışı ve sonbaharının özellikleriyle her mevsim ayrı güzel bir alan. Zaten Meram ilçesinin dört mevsimi ayrı güzeldir. Gölü, yeşil alanları, yeme içme mekanları, masal kahramanları olan bu parkı, içeri giren insanlar 3-4 saatte ancak hakkıyla, doya doya gezebilir. Özellikle yaz tatiline girdiğimiz şu dönemlerde Antalya çevre yolunun da turizm yolu olması nedeniyle hem şehre giren hem de şehirden çıkan turistlerin tam da odak noktasında bulunuyor. Her yaş grubunun keyifli vakit geçirebileceği, 5 yaşındaki çocuğa da 80 yaşındaki amcaya teyzeye de hitap eden bir park."