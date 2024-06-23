Konya'da takla atan cipteki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde cipin takla atması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde cipin takla atması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail T. idaresindeki 27 APD 583 plakalı cip, Konya-Adana kara yolu Acıpınar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada, karşı şeride devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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