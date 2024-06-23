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        Konya'da takla atan cipteki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde cipin takla atması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:55
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        Konya'da takla atan cipteki 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde cipin takla atması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İsmail T. idaresindeki 27 APD 583 plakalı cip, Konya-Adana kara yolu Acıpınar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        Kazada, karşı şeride devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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