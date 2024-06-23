Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 515 kutu halinde 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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