Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde 20 dönümlük ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya’nın Ereğli ilçesinde 20 dönümlük ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ereğli ilçesine bağlı Gaybi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
20 dönümlük arazide çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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