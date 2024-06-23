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        Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 20 dönümlük ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:06
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        Konya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Konya’nın Ereğli ilçesinde 20 dönümlük ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ereğli ilçesine bağlı Gaybi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        20 dönümlük arazide çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.

        Soğutma çalışmaları sürüyor.

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