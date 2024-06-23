Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, sürücünün drift yapması, bu sırada otomobilin üzerine çıkarak oturan kişinin dengesini kaybedip düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda, drift yapan sürücünün, otomobiliyle bu kişiye çarptığı da görülüyor.

Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında görüntülerinin paylaşıldığı belirlenen trafik magandası, ekiplerimizce tespit edildi. Ekiplerimizce şahsa 32 bin 233 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden işlem başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde bir sürücünün drift yaparak çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği belirtildi.

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