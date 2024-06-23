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        Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza uygulandı

        Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:06
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        Konya'da drift yapan sürücüye 32 bin lira ceza uygulandı
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        Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde bir sürücünün drift yaparak çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında görüntülerinin paylaşıldığı belirlenen trafik magandası, ekiplerimizce tespit edildi. Ekiplerimizce şahsa 32 bin 233 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden işlem başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntüde, sürücünün drift yapması, bu sırada otomobilin üzerine çıkarak oturan kişinin dengesini kaybedip düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda, drift yapan sürücünün, otomobiliyle bu kişiye çarptığı da görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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