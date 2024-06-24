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        Konya'da devrilen traktören altında kalan sürücü öldü

        Konya'nın Derebucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:42
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        Konya'da devrilen traktören altında kalan sürücü öldü
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Mehmet Kaplan'ın (51) kullandığı 42 BCT 75 plakalı traktör, Gencek Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Sürücü ters dönen traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaplan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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