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        Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisinin silahla vurduğu kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:27
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        Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisinin silahla vurduğu kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. ile karşılaştı.

        A.Y, Ümmü D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümmü D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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