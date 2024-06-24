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        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:27
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        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Kökcü idaresindeki 42 H 3845 plakalı otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi yol ayrımında, Mahmut Ç. yönetimindeki 34 KHK 093 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refjüje çıktı. Kazada sürücü Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Erhan Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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