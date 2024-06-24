Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, ​​​​​​​İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ettiklerini belirtti.

Unkur, yaptığı yazılı açıklamada, bir devlet olmanın sorumlulugunu taşımayan İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde yıllardır kadın-erkek-çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması açısından dünya devletlerinin milli hukukunun yetersiz kalacağı düşüncesiyle 1998'de akit devletler tarafından Roma Statüsü'nün imzalandığını hatırlatan Unkur, şunları kaydetti: