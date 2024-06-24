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        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:

        Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, ​​​​​​​İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:16
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        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:
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        Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, ​​​​​​​İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ettiklerini belirtti.

        Unkur, yaptığı yazılı açıklamada, bir devlet olmanın sorumlulugunu taşımayan İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde yıllardır kadın-erkek-çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.

        Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması açısından dünya devletlerinin milli hukukunun yetersiz kalacağı düşüncesiyle 1998'de akit devletler tarafından Roma Statüsü'nün imzalandığını hatırlatan Unkur, şunları kaydetti:

        "Roma Statüsü'nü imzalayan taraf devletler; 'milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin mağdur olduğunu gözönünde bulundurarak, insanlığın vicdanını derinden sarsan akıl almaz vahşetler'e karşı ortak bir refleks gösterme konusunda mutabakata varmış ve bu husus Roma Statüsü'nün giriş kısmında ifade edilmiştir. Bu tür ağır suçların tüm dünyanın barış, güvenlik ve refahını tehdit ettiğini kabul ederek, bu ciddi suçların cezasız kalmaması ve etkin bir şekilde kovuşturulması amacıyla uluslararası işbirliğini geliştirme ve Filistin topraklarındaki soykırımın önlenmesine yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ediyoruz. Adaletin uluslararası ceza hukukunun yaptırımları sayesinde tespit edilebileceğini teyit ediyoruz. Baronuzu ve meslektaşlarımızı tabii oldukları milli hukuku harekete geçirmeye, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Filistin'de uygulanan soykırımımın sorumlularının yargılandığı davaya katılmaya ve bu konuda aktif tavır alarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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