Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        11. Akşehir XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi

        Akşehir ilçesinde 11. XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        11. Akşehir XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir ilçesinde 11. XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi.

        Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, belediye, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışma sonucunda, ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Nuri Köksal, yurdun hatta dünyanın farklı ülkelerinden gelen yamaç paraşütü sporcularının Akşehir semalarını, ilçenin sosyal kültürel hayatını renklendirdiklerini söyledi.

        Köksal, "Yamaç paraşütü sporunda üç ayrı klasmanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı ilçede gerçekleştirildi. Sporcular bu yıl bir üst klasmanda yarışarak başarı elde etti. Verilen ortak emekler sonucunda daha üst klasmanlar için önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir." dedi.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Konya'da çok sayıda kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu
        Konya'da çok sayıda kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:
        Konya Barosu Başkanı Unkur'dan Filistin için uluslararası çağrı:
        Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı
        Tekneleri alabora olan anne ve 2 kızının 18,5 saat ölüm kalım savaşı
        GÜNCELLEME - Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi, aynı silahla y...
        GÜNCELLEME - Konya'da eski sevgilisini silahla öldüren kişi, aynı silahla y...
        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı