Karapınar'da hububat hasat sezonu açıldı

Karapınar Ticaret Borsasında '2024 Yılı Hububat Hasat Sezonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Karapınar Ticaret Borsasında yapılan açılış programında konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ulusoy, "Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış biçerdöverler ile hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır." diye