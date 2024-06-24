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        Konya ve Karaman için turizm geliştirme toplantısı yapıldı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Konya Karaman Otelciler Birliği Derneği ev sahipliğinde Konya-Karaman Turizm Sektörü Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:54
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        Konya ve Karaman için turizm geliştirme toplantısı yapıldı
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        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Konya Karaman Otelciler Birliği Derneği ev sahipliğinde Konya-Karaman Turizm Sektörü Toplantısı gerçekleştirildi.

        TGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Konya ve Karaman'ın turizm potansiyeli ve yürütülen tanıtım faaliyetleri değerlendirildi.

        TGA İç Anadolu Bölge Temsilcisi Semih Zazaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, TGA olarak Konya ve Karaman'ın tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde verimli ve kapsamlı çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        Konya Karaman Otelciler Birliği Derneği Başkanı Murat Peksomlu ise şehirlerin tanıtımına katkıda bulunacak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Peksomlu, "Konya ve Karaman illerinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak için, çeşitli etkinlikler için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Belediyesi ve Konya - Karaman il kültür turizm müdürlükleri ile iş birliği içerisinde olup yeni projeler geliştireceğiz. Bu sayede, bölgemizin turistik cazibesini artırmayı ve daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Toplantıya Konya İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Karaman İl Kültür Turizm Müdürü Murat Pekergin, Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Köksal ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan katıldı.

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