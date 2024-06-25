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        Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı hedefliyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitiren ev hanımı, hakim olup adalete hizmet etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:27
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        Oğlunun hakkını ararken hukuk fakültesini bitiren ev hanımı, hakim olmayı hedefliyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitiren ev hanımı, hakim olup adalete hizmet etmek istiyor.

        Biri otizmli, 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (39), 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan büyük oğlu Canberk'in (18) hakkını aramak için eşiyle hukuk mücadelesi başlattı.

        Dava sürecinde hak kayıpları yaşadıklarını düşünen Sarkurt, avukatlarının yeterli çabayı göstermediğini düşünerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi.

        Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Sarkurt, büyük bir gayretle çalışarak, fakülteden birincilikle mezun oldu.

        Yaşı gerekçesiyle önce 3 yıl aktif avukatlık yapması gereken Sarkurt, sonrasında hakimlik sınavını kazanarak hakim olmayı hedefliyor.

        Sarkurt, AA muhabirine, eşinin ve çocuklarının okul sürecinde hep destekçi olduklarını ve ailece büyük fedakarlıklarla bugüne geldiklerini söyledi.

        Otizmli oğlunu hayata bağlamak için büyük çaba gösterdikleri belirten Sarkurt, ardından büyük oğlunun kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelmesiyle büyük bir yıkım yaşadıklarını dile getirdi.

        - "Amacım ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek"

        Büyük bir sağlık ve hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Sarkurt, "Sınavı kazandığımda küçük oğlum da 2,5 yaşındaydı. Çocuklarımın geleceği için fedakarlık yapıtım. Eşim ve çocuklarım da büyük fedakarlıkta bulundu. Eşim, kendi işinin yanında ev işleri, bulaşık, temizlik, yemek her şeye koşturuyordu. Özellikle sınav dönemlerinde üzerine çok fazla sorumluluk aldı. Aile boyu fedakarlıkla süreci götürdük ama sonucu güzel oldu." ifadesini kullandı.

        Oğlunun davasına bakan hakimlerin vicdanlı, merhametli ve babacan tavırlarından çok etkilendiği için hakim olmak istediğini vurgulayan Sarkurt, şöyle konuştu:

        "Hakimleri öyle görünce, 'Neden ben de olmayayım? Ben de yapabilirim, ben de vicdanlıyım.' diye düşündüm. Amacım ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek. Doktor olduğunuzda insanın yaşamasına vesile oluyorsunuz. Hukukta, insanın bir hukuksal sürecine dokunarak aslında hayatına da dokunmuş oluyorsunuz. Ben insanların hayat süreçlerine dokunmak, onların daha iyi, daha adil şekilde yaşamalarına vesile olmak için hakim olmak istiyorum çünkü biz acılı ve çok zor süreçlerden geçtik."

        - "Çok vicdanlı ve iyi bir hakim olacağına eminim"

        Canberk Sarkurt da annesi için hem mutlu olduğunu hem de çok duygulandığını ifade ederek, "Anneme destek olduk. Küçük kardeşime biz baktık. Yemeği babam yaptı. Mutfağı biz topluyorduk. Annem hukuk fakültesini bitirdi. İyi bir avukat olacak. Annemle gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Gökhan Sarkurt (41) ise çoğu zaman eşinin sabah 08.00'den gece 03.00'e kadar ders çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Derece yapmak için sürekli çalışıyordu. Normal bir şekilde de bölümünü bitirebilirdi ama ülkeye iyi bir avukat, iyi bir hakim olmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Eşimin çok vicdanlı ve iyi bir hakim olacağına eminim. Bundan dolayı da kendisiyle gurur duyuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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