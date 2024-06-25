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        Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:57
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        Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Konya'da silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Ümmü D'nin (42) cenazesi, Meram ilçesi Harmancık Mezarlığı'na getirildi.

        Kılınan namazın ardından kadının cenazesi defnedildi.

        Cenaze törenine Ümmü D'nin babası, çocukları ile diğer yakınları katıldı.

        Selçuklu ilçesinde dün, oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisi Ümmü D'yi silahla öldüren A.Y, aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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