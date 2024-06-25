Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.
D.C'nin kullandığı 42 BLJ 84 plakalı otomobilden Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde duman çıkmaya başladı.
Araçtan inen D.C. ile eşi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
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