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        Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:23
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        Konya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        D.C'nin kullandığı 42 BLJ 84 plakalı otomobilden Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde duman çıkmaya başladı.

        Araçtan inen D.C. ile eşi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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