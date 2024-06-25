TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin küresel ısınma konusunda, dünyadaki diğer ülkelerden biraz daha şanssız bir konumda olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde (NEÜ) başarılı akademisyenleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, NEÜ Geliştirme Vakfı NEVA'nın ana sponsorluğunda, "Necmettin Erbakan University Academy Awards Töreni" düzenlendi.

Mandal, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ödül alacak akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Dünyada ve Türkiye'de ilerleyen yıllarda karşılaşılacak sorunların çevresel, toplumsal, ekonomik, jeopolitik ve teknolojik boyuttaki güçlükler olduğunu ifade eden Mandal, "Bu başlıkları tek başlıkta ele aldığımız zaman, küresel iklim değişiklikleri, gıda arzı güvenliği ve sosyolojik, ekonomik anlamdaki güçlükler, bununla beraber göç ve teknolojik anlamdaki güçlükleri ele alabiliriz." dedi.

Hasan Mandal, bu sorunlar eş zamanlı olarak düşünüldüğünde, yapının çok daha karmaşık hale geldiğini, çözümünün de zorlaştığını dile getirdi.