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        Konya'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın, tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırmış

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, eski sevgilisi tarafından silahla öldüren kadının, tehdit mesajları nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:33
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        Konya'da eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın, tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırmış
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, eski sevgilisi tarafından silahla öldüren kadının, tehdit mesajları nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

        Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin önünde eski sevgilisi A.Y. (44) tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Ümmü D'nin (42) şubat ayında polis merkezine gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Ümmü D'nin, polisteki ifadesinde, görüşmek istemediğini söylediği A.Y'nin kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve kızının nişanlısı vasıtasıyla kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiği bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine A.Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, olaydan 14 gün önce de bu uzaklaştırma kararının yenilendiği öğrenildi.

        - Olay

        Selçuklu ilçesinde, 24 Haziran'da oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisi Ümmü D'yi silahla öldüren A.Y, aynı silahla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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