Konya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Çimen Mahallesi'nde, sap balyası yapan makinenin çıkardığı kıvılcım nedeniyle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 100 dekar hasat edilmiş hububat tarlası zarar gördü.
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