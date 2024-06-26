Konya'da bir tırda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda B.A'nın kullandığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan tırda, köpeklerle yapılan aramada, 1,9 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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