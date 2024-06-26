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        Konya'da bir tırda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:48
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        Konya'da bir tırda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1,9 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucunda B.A'nın kullandığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan tırda, köpeklerle yapılan aramada, 1,9 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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