Konya'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Ö.F.K. 10 Kasım 2023'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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