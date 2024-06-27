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        Konya'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:14
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        Konya'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ö.F.K. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Söz verilen Ö.F.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Ö.F.K. 10 Kasım 2023'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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