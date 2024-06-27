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        Seydişehir'de huhubat alımları başladı

        Seydişehir ilçesinde buğday ve arpa alımlarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:59
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        Seydişehir'de huhubat alımları başladı
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        Seydişehir ilçesinde buğday ve arpa alımlarına başlandı.

        Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kantar ve depolama sahasında düzenlenen programda, buğday ve arpa alımlarının randevu sistemine göre yapıldığını kaydetti.

        Çınar, "Hububat alımlarında çiftçilerin kalıcı bir yeri oldu. Üreticiler, ürünlerini randevulu sistemle teslim edecekler. Şu an bir eksiğimiz kaldı, oda lisanslı depo. Lisanslı deponun ilçeye kazandırılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilerin ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da çiftçiler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

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