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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde başlayan hububat hasatı dolayısıyla mesaiye başlayan biçerdöverler sıkı takip altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:13
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçesinde başlayan hububat hasatı dolayısıyla mesaiye başlayan biçerdöverler sıkı takip altına alındı.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahada mesai gerçekleştiren biçerdöverlerin faaliyetleri kontrol edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği teknik personel tarafından yürütülen kontrollerde, biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, biçim yüksekliği ve dane döküm durumu da denetime tabi tutuldu.

        - Beyşehir'de halk ekmek fabrikası inşa ediliyor

        Beyşehir Belediyesi halk ekmeği kendi tesislerinde üretmeye başlayacak.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede halk ekmeği vatandaşlarla bir süre önce tanıştırdıklarını belirtti.

        Belediye olarak ilçenin ekmek ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara daha uygun fiyatlı ekmek sunmak amacıyla halk ekmek fabrikasının yapımına başladıklarını kaydeden Bayındır, "Projeyi 3 ay sürede tamamlayıp dağıtım ağımızı daha da genişleterek tüm Beyşehirli vatandaşların kullanımına sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İlçede halen 200 gram ekmek 7 liradan satılırken, aynı gramaja sahip halk ekmek ise belediye tarafından vatandaşlara 4,5 liradan satışa sunuluyor.

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