Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mesire alanında bulunan vatandaşların yükselen dumanları fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda yangın arazözü sevk edildi.

Beyşehir-Şamlar Mahallesi köy yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

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