Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Seydişehir'deki "bulantı ve kusma" şikayetleriyle ilgili açıklama:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'dan Seydişehir'deki "bulantı ve kusma" şikayetleriyle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

        Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Şahbaz, Başhekim Havva Turaç Cingöz'ü ziyaret etti. Konuya ilişkin bilgi alan Şahbaz'a Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş da eşlik etti.

        Şahbaz, ziyaretinin ardından hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi gününden bu yana olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

        Seydişehir'in büyük bir salgın yaşadığını ifade eden Şahbaz, "Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat etti." dedi.

        CHP olarak Seydişehir halkının yanında olduklarını ifade eden Şahbaz, "Olayın nasıl gerçekleştiğini yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şahbaz, daha sonra Seydişehir Belediyesi'ni ziyaret etti, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        İstanbul'da kendiliğinden çökebilecek 50 bin bina var: Binaların ömrü var mı, neden çöker?
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Pasta ustasına 15 yıl hapis! Şaşırtan olay!
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Aşırı sıcak uyarısı! "Felç ve inme riski"
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Beyşehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası
        Beyşehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası
        Konya'da Ulusulararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi
        Konya'da Ulusulararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi
        Konya'da ölen kişiler de dahil birçok hasta için usulsüz muayene kaydı açıl...
        Konya'da ölen kişiler de dahil birçok hasta için usulsüz muayene kaydı açıl...
        2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor bekle...
        2 kızını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı için istenen rapor bekle...
        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis ceza...
        Uyuşturucu ticaretinden tutuklu yargılanan pasta ustasına 15 yıl hapis ceza...
        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü