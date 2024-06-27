Beyşehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kampanya dolayısıyla yaptığı konuşmada, kan bağışında bulunmanın hayati önemine değinerek, bağışta bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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