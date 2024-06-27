KOSAM'dan "Akredite Göçmen İşçi Vizesi" önerisi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), sanayi, inşaat ve tarım sektörlerinde işgücü ihtiyacının karşılanması için "Akredite Göçmen İşçi Vizesi" önerisinde bulundu.

KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmiş ülkelerin göçmen işçi politikalarını analiz ederek, "Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi" raporunu hazırlandıklarını bildirdi.

Başaran, sanayi, inşaat ve tarım sektörlerinde kritik noktaya gelen kalifiye işçi arayışına çözüm niteliği taşıyan raporu, Türkiye'nin sosyo-politik gündemiyle birleştirerek hazırladıklarını, böylece işletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Göçmen işgücünün, gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağladığını savunan Başaran, şöyle devam etti: "Türkiye ise yüksek nitelikli ve kalifiye yabancı çalışanlar için büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, incelenmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin küresel işgücü piyasasında rekabeti artırmaya yönelik özgün politikalar üretmesi gerektiğini biliyoruz. Raporumuzda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünü 'yüksek nitelikli' ve 'kalifiye' olarak iki başlık altında sınıflandırarak konuyu inceledik. Bu sayede önerdiğimiz modeller için çok daha verimli ve uygulanabilir sonuçlar elde ettik."