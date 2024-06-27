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        GÜNCELLEME - Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da kira meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiyi takip edip darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:41
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        GÜNCELLEME - Konya'da kira nedeniyle 84 yaşındaki kişiyi darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'da kira meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiyi takip edip darbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır (84), vakfa ait bir iş yerinin kiracısı olan İbrahim U, Talha U. ve Süleyman U. ile tartıştı.

        Ardından iş yerinden ayrılan Parlatır, kendisini takip eden kiracılar tarafından Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde sopayla darbedildi.

        Yaralanan Parlatır, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, önce 2 şüpheliyi, kısa süre sonra da diğer şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılar, polis ekiplerince sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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